Les images de la liesse samedi soir à Cannes après le nouvel exploit en Coupe de France

On ne les arrête plus! Encore une fois, les Cannois se sont offert une équipe hiérarchiquement supérieure. Encore une fois aux tirs au but! Encore une fois après un nul 1 à 1.

Après Le Puy (N2) et Rodez (L2), c'est Dijon (L2) ce samedi qui est passé à la trappe. Le gardien Verplanck a encore été le héros de l'AS Cannes en stoppant deux tirs au but dans une séance remportée 3 à 2.