Les Golden Foot Awards reviendront à l'été 2024 à Monaco

À minuit, ce mardi 5 décembre, le patron et fondateur des Golden Foot Awards, Antonio Caliendo, s’est exprimé dans une vidéo sur le nouveau site Internet de l’événement né en 2003, à Monaco. L’agent de joueurs et résident monégasque a présenté les nouvelles ambitions de cette compétition distinguant le meilleur joueur de plus de 28 ans sur une saison, et érigeant chaque année plusieurs gloires du passé au statut de "Légendes". Toutes et tous laissant leurs empreintes de pieds pour l’éternité sur l’unique Promenade des Champions.

Traditionnellement remis en fin d’année, période de Ballon d’Or, le Golden Foot sera désormais décerné l’été dès la prochaine édition, en 2024. Une 21e édition qui sera aussi l’occasion d’asseoir la crédibilité de l’événement, puisqu’une nouvelle catégorie de prix du Golden Foot verra les anciens lauréats, les "Légendes", consacrer l’un de leur pair.

"Une plateforme innovante et interactive"

Le nouveau site web se veut "une plateforme innovante et interactive qui permet au plus jeune public du monde entier de suivre le Golden Foot et de découvrir - ou mieux connaître - les champions du passé".

Une promenade virtuelle dans l’histoire du ballon rond que les organisateurs ont promise plus interactive à Monaco-Matin aussi dans la réalité, en révélant l’an dernier la trame de la future Promenade des Champions, sous le Casino de Monte-Carlo. Un musée vivant où les joueurs pouvaient même apparaître sous forme d’hologrammes.