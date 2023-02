Les forces de Leverkusen, sa vision du match, le groupe à disposition... Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Philippe Clement avant le barrage aller de Ligue Europa Leverkusen-Monaco

Sur ce match contre Leverkusen?

"Est-ce qu'on part favoris ? Non, il n'y en a pas pour moi. Même si, normalement, c'est toujours l'équipe qui joue à domicile qui l'est. Mais je ne veux pas y penser. Contre Paris (victoire 3-1 en Ligue 1, samedi, NDLR), nous n'étions pas favoris... On connaît bien l'un de leurs joueurs avec Kossounou (le Belge l'a coaché au Club Bruges). C'est un ami. Pour lui, un défenseur, on parle d'un transfert de pratiquement 30 millions d'euros. Cela montre l'ambition et les moyens possédés par ce club. Ils jouent avec beaucoup de jeunes talents, comme nous. Les deux équipes voudront gagner et cela peut créer du spectacle ou un match plus fermé, si les défenseurs sont meilleurs que les attaquants. Cette rencontre se jouera sur des détails. Je m'attends à une équipe du Bayer très organisée, qui a obtenu quatre clean-sheets sur ses cinq dernières sorties à la BayArena. Cela prouve quelque chose. Elle attendra nos erreurs pour utiliser les transitions. On doit jouer notre jeu comme chaque semaine en étant conscients de ça, sans être naïfs. Ce sera la clé.''

Sur le duo Moussa Diaby-Jeremie Frimpong, menaces n°1 du Bayer

''Ce sont des joueurs très dangereux par leur vitesse et portés par des actions individuelles. Ils peuvent forcer la décision. Mais on a aussi ce type de joueurs de notre côté."

Sur les ambitions en Ligue Europa

"Je veux des joueurs avec de grands rêves et de grandes ambitions. Mais il ne faut pas seulement les avoir. On doit faire ce qu'il faut chaque jour pour qu'elles se concrétisent. Cela concerne chaque entraînement, chaque match et chaque exercice. Ces derniers mois, j'ai vu l'équipe grandir. C'est un grand match demain, de ceux qui se décident toujours sur des détails. On devra pousser de toutes nos forces pour que ces détails soient de notre côté.''

Sur le groupe à disposition

"Malang Sarr revient dans le groupe mais il n'est pas encore sûr qu'il puisse être dans l'équipe. Il s'est entraîné normalement ces deux derniers jours et c'est mieux qu'il soit avec nous pour travailler avec les préparateurs physiques. C'est important. Vanderson, lui, n'est pas disponible pour le moment."

Sur Elisse Ben Seghir

"Il n'a pas peur, il fait les choses dans les grands matchs comme à l'entraînement. C'est une grande qualité. Sa titularisation demain dépendra de sa fraîcheur. Plusieurs joueurs sont prêts pour jouer aux positions offensives. Minamino a fait de bonnes prestations dans ce rôle ces dernières semaines.''