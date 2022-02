Les écharpes et les maillots de l'OM interdits à l'Allianz Riviera mercredi pour le choc face à l'OGC Nice

On savait que la tribune visiteurs de l'Allianz Riviera serait vide. Mais les supporters de l'OM sont même interdits de séjour au stade et ses alentours pour le quart de finale de la Coupe de France (mercredi, 21h15), contre l'OGC Nice.

Craignant des débordements après les incidents du 22 août 2021 lors du match de Ligue 1 entre les deux équipes, la préfecture des Alpes-Maritimes a préféré aller plus loin et a pris un nouvel arrêté pour interdire toute présence de supporters de l'OM à l'Allianz Riviera et à proximité du stade.

"La circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, ainsi que l'accès au stade Allianz à Nice, sont interdits du mercredi 9 février 2022 de 17h00 au jeudi 10 février 2022 à 01h00", peut-on lire sur l'arrêté préfectoral publié lundi 7 février.

Traduction: les écharpes et maillots de l'OM seront interdits dans toutes les tribunes de l'Allianz Riviera ce mercredi.