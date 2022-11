Les célèbres supporters d'un grand club de foot d'Europe appellent au boycott du Mondial au Qatar

Avant l'entrée des joueurs du Borussia Dortmund et le début du derby contre Bochum, les supporters du Mur jaune, la tribune où se rassemblent les fans ultras, ont déployé une immense banderole sur toute la longueur de la tribune avec le message "BOYCOTT QATAR 2022" inscrit en jaune et noir, les couleurs du club.

Plusieurs autres messages ont également été affichés dans la célèbre tribune, comme "Éteindre le Qatar" avec en fond une mire de télévision, "De la bière fraiche à la place de stades climatisés", ou encore "Une Qatarstrophe humaine".

En référence au nombre de morts sur les chantiers pour la construction des stades du Mondial, les supporters de Dortmund se sont indignés: "Plus de morts que de minutes jouées", alors qu'un total de 5.760 minutes de foot seront joués au Qatar (64 matches de 90 minutes).

Le total de 6.500 morts avancé début 2021 par le journal britannique The Guardian est sujet à caution. Il correspond à l'ensemble des morts recensés dans la population venue d'Asie du Sud entre 2010 et 2020, toutes causes confondues.

Officiellement, il y a eu trois décès dans les huit stades du Mondial. Un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a un bureau à Doha, a conclu que 50 travailleurs étaient morts dans des accidents du travail en 2020 et que 500 autres avaient été blessés gravement.