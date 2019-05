Les buts en vidéo, le résumé, la stat': ce qu'il faut retenir de la victoire de Monaco

Le résumé

Il a fallu attendre la 82e minute et le contre victorieux de Golovin assurant le succès monégasque pour voir enfin les visages du Prince Albert et du président du club, le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, encore ensemble dans la loge princière en signe d'union générale, heureux et soulagés.

Jusqu'alors, les Monégasques, souvent fébriles, s'étaient fait peur malgré un état d'esprit remarquable et un but d'avance grâce à Falcao (26e). Mais pour Leonardo Jardim, c'est désormais du passé.

Avec trois points d'avance sur Caen et sept buts d'avance au +goal-average+, Monaco n'aura pas forcément l'obligation d'une victoire chez l'ennemi intime niçois vendredi prochain et s'évite ainsi une semaine cauchemardesque.

En revanche, Amiens (35 points) peut vivre ce type de semaine. L'équipe de Christophe Pelissier jouera son avenir en L1 contre Guingamp. Un nul peut sauver le club de la Somme. Une victoire assurerait une troisième saison dans l'Élite.

Pour construire cette victoire, Leonardo Jardim avait travaillé toute la semaine un 4-4-2 avec Vinicius en soutien de Falcao. Et Sidibé, exécrable latéral droit depuis des semaines, en position de milieu.

Dans ce schéma établi pour aller provoquer l'équipe amiénoise dans son camp, les Monégasques ont bien débuté. Un très bon Gurtner s'est imposé devant Vinicius (2e) et sur un coup franc vicieux de Golovin (16e). Puis, sur le premier corner de l'ASM, une faute de main du même gardien picard a changé le sort de la rencontre.

L'arbitre M. Turpin a estimé que Falcao -qui, contrairement aux deux entraîneurs, à l'arbitre et à son homologue amiénois Monconduit, ne portait pas le brassard contre l'homophobie- n'avait pas fait faute en s'appuyant sur Adenon. Et de la tête, le Colombien a inscrit son 15e but de la saison en L1 (1-0, 26e).

Nerveux mais accrocheurs, les Monégasques se sont ainsi donné un peu d'air effectuant plutôt un bon match mais restant fébriles.

En revanche, Amiens pouvait avoir quelques regrets car à 0-0, sur un centre de Konate, Guirassy a gâché une belle occasion (18e). Puis en fin de première période, après un sauvetage de Benaglio sur une bonne frappe des 20 m de l'Iranien Ghoddhos, Konaté voyait sa volée finir hors du cadre (42e).

Pire, Falcao a même failli marquer de la tête contre son camp (45e) alors que les hommes de Christophe Pélissier poussaient.

Mais en seconde période, Monaco a résisté, défendu et contré. Jusqu'au but salvateur du Russe Golovin, en contre. Un but qui évite à Monaco la 19e place. Et lui offre presque un maintien...

Les buts en vidéo