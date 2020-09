Les Bleus sont de retour et affrontent la Suède en Ligue des nations samedi

Près de 3.000 km séparent Tirana et Solna.

Pour les Bleus, c’est une éternité qui s’est écoulée entre leur dernier match dans la capitale albanaise (2-0), le 17 novembre 2019, etla reprise dans le stade du nord de Stockholm, vide de spectateurs ce soir.

« Il faut remettre la machine en route dans un contexte particulier », a précisé Didier Deschamps, confronté à une grande disparité de niveau physique entre les internationaux qui ont repris en club, et ceux qui attendent de lancer leur saison...

Le capitaine Hugo Lloris par exemple n’a pas encore disputé le moindre match officiel cette saison avec Tottenham. Même chose pour Olivier Giroud, en phase de reprise avec Chelsea. « Pour ma part, j’ai eu une petite semaine d’entraînement avant de venir ici, je suis encore en préparation, c’est la première fois que ça nous arrive »,a expliqué l’attaquant de bientôt 34 ans.

Camavinga, record de précocité

Le ciel bleu est certes encombré, mais quelques rayons de soleil apparaissent néanmoins derrière ces déboires, du moins pour certains des heureux élus.

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga a conquis ses nouveaux coéquipiers, séduits par sa fraîcheur et sa maturité. « Par mon travail, c’est arrivé tôt. Mais faut pas trop se prendre la tête, vivre au jour le jour et profiter de chaque instant », a relativisé le Rennais.

Les projecteurs seront braqués sur le fugace Espoir (une seule sélection en novembre 2019) car, en cas d’apparition contre les Suédois ou les Croates, il deviendrait le joueur le plus précoce en EDF depuis l’après-guerre.

Un autre Bleu sera scruté : Adrien Rabiot, le milieu de la Juventus, qui n’a plus été vu sous le maillot tricolore depuis son refus d’être réserviste au Mondial-2018... Sa 6 e et dernière sélection remonte à une éternité, c’était en mars 2018, et l’ancien Parisien a des choses à prouver. « Il n’y a pas eu un match où j’ai été vraiment bon en Bleu », mais depuis « j’ai vécu pas mal de choses dans ma vie, pas toujours très simples à vivre, ça m’a fait grandir », a expliqué le joueur de 25 ans.