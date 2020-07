Les 5 phrases à retenir de la conférence de presse de l’AS Monaco

Oleg petrov: "revenir au sommet"

"Notre ambition est de revenir au sommet et d’y rester. C’est dans cette optique que Paul (Mitchell) a été engagé. C’est ce qu’il a toujours entrepris et réussi durant sa carrière. Cela n’a pas été simple pour moi de trouver la bonne personne pour ce poste et je pense que Paul peut être cette personne."

Oleg Petrov: "On procédera par petites retouches"

"C’est vrai qu’on a fait beaucoup de changements ces dernières années mais ils étaient nécessaires. Il y en aura moins désormais. On procédera par petites retouches."

Paul Mitchell: "je veux m'inscrire sur la durée"

"J’ai appris le français lorsque j’étais enfant mais mes cahiers d’écolier ont pris la poussière depuis. Je vais faire en sorte de me remettre à niveau très rapidement car je veux m’inscrire sur la durée dans ce projet ambitieux."

Paul Mitchell: "On va recruter les joueurs en fonction de leur mentalité"

"Je veux améliorer l’équipe en investissant sur de jeunes talents capables de s’adapter à l’environnement monégasque. On va aussi recruter les joueurs en fonction de leur mentalité, celle de la gagne."

Robert Moreno: "Si Wissam venait à partir"

"Wissam (Ben Yedder) est l’un des joueurs les plus importants du projet. S’il venait à partir, je veux le remplacer par un joueur aussi fort que lui, voire deux." (sourire)

La phrase du Doc

"La préparation physique sera plus progressive que lors d’une saison conventionnelle. À ce jour, aucun joueur n’est positif au test PCR. Tous les joueurs sont prêts!"