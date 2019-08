Leonardo Jardim: "Je veux que Falcao reste à l'AS Monaco"

A deux jours de la réception de Lyon au Louis-II (vendredi 20h45), lors de la 1re journée de Ligue 1, le technicien portugais de Monaco a évoqué les envies de départ de Radamel Falcao, son capitaine.

"Falcao a donné son avis sur sa situation personnelle, a exposé le Lusitanien. Tout le monde sait que j'aime le joueur. Il est professionnel à 200% et c'était notre buteur ces dernières années. Il a toujours répondu présent. Je veux qu'il reste mais ensuite ce sont des négociations entre lui et le club. Et moi, je laisse ça à mes dirigeants."

Falcao suspendu ce vendredi contre Lyon

A 33 ans, l'attaquant colombien qui s'est entraîné normalement ce mercredi matin, n'a plus qu'une année de contrat sur le Rocher. Et les clubs intéressés par son profil ne manquent pas (Valence serait en pole pour l'accueillir).

Samedi dernier, après avoir inscrit le but de la victoire contre la Sampdoria (1-0), lors de la dernière sortie amicale de l'ASM de l'été, "El Tigre" avait livré ses envies de départ.

"La vérité c’est qu’il me reste encore un an de contrat et le club ne m’a pas proposé de prolongation. Donc je dois penser à mon futur, à ma famille. Je suis en train d’étudier les offres que l’on m’a proposées. Ce sont de bonnes opportunités pour ma carrière. Je dois penser à ma famille. Je veux que tout ça soit vite solutionné."

Face à Lyon, Falcao ne jouera pas. Le Sud-Américain, dont le transfert pourrait rapporter environ 5 millions d'euros à l'ASM, est suspendu.

Il est en sera de même vendredi pour Golovin et Keita Baldé.

Ce dernier fera son retour demain à La Turbie, après avoir disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal en fin de saison dernière.