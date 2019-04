Leonardo Jardim en colère, David Guion satisfait... Les réactions après le nul entre l'AS Monaco et Reims (0-0)

Leonardo Jardim (ent. de Monaco)

"Jovetic fait une faute grave puisque l’arbitre siffle contre lui (ironique). Et sur cette action, se blesse gravement. C'est peut-être les croisés… Je ne sais pas quoi dire… Fabregas? Il a pris un coup au mollet. Le match? On a joué avec une bonne attitude mais on a manqué d’efficacité encore. Les joueurs essaient, ce n’est pas un moment positif, le ballon ne rentre pas. On tombe sur un gardien, une jambe, une décision de l’arbitre…

Je suis en colère car on est monté à Paris pour le VAR avec Rudi Garcia, on était deux, pour que l’on nous explique son fonctionnement et ce soir il y a des actions où l’arbitre doit regarder la vidéo, je ne comprends pas, il y a deux décisions notamment sur la tête de Falcao contrée par la main d’Abdelhamid et il ne se passe rien. Ce n’est pas la règle que l’on nous a expliqué. Quand il y a un doute, l’arbitre doit regarder. Pour être respecté, il faut donner du respect. Le maintien va se jouer au dernier match et en ce moment, le contexte n’est pas favorable à Monaco."

David Guion (entraîneur de Reims)

"On a fait une très belle entame, avec cette capacité de déstabiliser cette défense monégasque. On a eu de l'emprise sur cette première période, on était déçu de rentrer à 0-0. Après la pause, on a subi la qualité offensive de l'ASM. Beaucoup de centre, de corners, ils ont été dangereux mais on a réussi à garder notre cage inviolée. Cela reste une belle performance. C'est un point mérité, par rapport à notre première mi-temps."