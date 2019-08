Leonardo Jardim: "Ben Yedder va amener de la présence dans la surface"

Que retenez-vous de la défaite face à Lyon avec un peu de recul?

"La même chose qu’après le match, on a manqué d’impact offensif, notamment dans les 30 derniers mètres, on a fait des erreurs défensives qui nous coûtent cher, et notre maîtrise globale était correcte avant l’expulsion qui change aussi la donne."

Avec Ben Yedder et Falcao, vos problèmes offensifs vont être réglés, non?

"Onyekuru et Ben Yedder sont arrivés, Rony Lopes est parti. Wissam est un joueur important, il a fait du bon travail à Séville, il peut jouer devant avec n’importe quel joueur et ça donne des pistes différentes pour notre attaque."

Est-il prêt à jouer à Metz?

"Ben Yedder a joué 20 minutes maximum en présaison avec Séville, il ne s’est pas entraîné avec son club la semaine dernière à cause de son transfert, il n’est pas encore au top physiquement mais il peut jouer quelques minutes à Metz, il est dans cet état d’esprit. Il sera au top après la trêve internationale. On va avoir plus de jeu intérieur avec lui, de la présence dans la surface, ça va faire du bien à l’équipe ce genre de joueur capable de déstabiliser l’adversaire dans les 30 derniers mètres."

Êtes-vous satisfait du mercato?

"On a deux joueurs en plus par rapport au dernier match, ainsi que Falcao et Golovin qui ne seront plus suspendus, on a plus de solutions, c’est vrai. Keita Balde est là aussi même s’il vient juste de reprendre après la CAN. On est content mais les états de forme de chacun ne sont pas au top, on va travailler, tout le monde n’a pas encore 6 semaines de présaison dans les jambes. On va remettre tout le monde sur pieds."

Un mot sur Onyekuru?

"C’est un garçon qui vient remplacer Rony Lopes, un joueur de couloir qui donne de la profondeur et de la vitesse."

Avez-vous encore des manques au sein de votre équipe?

"Même offensivement on a encore des besoins car on a perdu Rony Lopes, on va travailler, Oleg Petrov travaille sur le dossier, le club connaît les besoins de l’équipe. On a des manques au milieu mais aussi sur la ligne défensive."

L’association Falcao/Ben Yedder fait saliver…

"Ils sont compatibles évidemment, mais il faut aussi des remplaçants s’ils ne sont pas là car on ne va pas les remplacer par des défenseurs centraux (rires)."

Comment est Falcao?

"Il vient de faire une semaine très positive, il termine sa troisième semaine de préparation, il monte en puissance au niveau de la condition physique."

Samedi il y a ce déplacement à Metz, déjà un peu de pression?

"On travaille toujours pour gagner, c’est le début de saison, il faut que les joueurs qui viennent de nous rejoindre soient aptes à jouer. Les matches du mois d’août sont avant tout de la gestion, il ne faut pas se blesser bêtement tout en essayant de gagner le match."