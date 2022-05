L'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement s'attend à "un match difficile" contre Lille

Le match contre Lille

"Je m'attends à un match difficile contre une équipe qui a perdu 3-0. Je n’aime pas ce genre de rencontres car il y a toujours une réaction de l'adversaire. D'autant que les Lillois sont meilleurs à domicile. Ils n'ont perdu que trois fois cette saison à domicile. Il faudra être très concentré. Les suspendus (Sanches, Yilmaz) ne changent rien. Quand je vois l’équipe de Lille, ils ont des remplaçants avec beaucoup de qualités. J’ai parlé avec Onana au début de saison pour qu’il vienne à Bruges mais il était déjà en contact avec Lille. Il a un grand futur."

Le turnover

"La possibilité de voir Matazo ou Diop enchaîner une deuxième titularisation malgré les retours? C’est une question difficile pour un entraîneur. J’ai une idée pour le onze de base pour vendredi mais les séances d'entraînement peuvent me faire changer d'avis. Par exemple, je ne pensais pas il y a six mois que Jakobs pouvait être à ce niveau sur l’aile gauche. Il a prouvé à l'entraînement et c'est pourquoi il a obtenu plus de temps de jeu sur les derniers matchs".

Le fait d'y avoir toujours cru

"Les joueurs m'ont fait confiance, c'est important. Je n'aurais rien dit si je ne pensais pas que c'était possible. Les qualités étaient là, mais ce n’est jamais une garantie. J’ai toujours cru au potentiel des joueurs même s'il y avait aussi beaucoup de choses à améliorer, ce qui est normal dans un groupe assez jeune. Il fallait surtout des joueurs ambitieux, qui avaient envie de travailler dur, de s’améliorer."

Le point médical

"Wissam (Ben Yedder) n’était pas à l'entraînement ce matin pour des raisons personnelles positives mais je ne peux pas en dire plus. Ruben Aguilar (sorti contre Angers) va bien, il s'est entraîné normalement. Gelson (Martins) est suspendu mais il avait de toute façon de très minces chances de pouvoir jouer."