L'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement met la pression sur Lille avant le choc pour la Ligue Europa

Une balle de match pour la Ligue Europa?

"Les quatre derniers matchs sont tous des finales. C'est dans cette optique qu'on a abordé la rencontre, avec beaucoup de détermination, de motivation et de travail. Les joueurs ont beaucoup d'envie. Ce match est important mais il l'est sans doute plus pour Lille que pour nous. Nous, nous avons encore un joker. Mais nous jouerons évidemment ce match pour le gagner. Les cinq points d'avance? C'est un fait et on en a aussi 8 sur Rennes. Je ne veux pas qu’on calcule. On part tous sur un pied d'égalité."

Paulo Fonseca

"C’est quelqu’un avec un style très clair, il aime faire évoluer son équipe avec beaucoup de techniciens. Lille est une équipe qui joue toujours pour gagner des matchs."

La victoire à Angers

"Il y a une différence entre notre première et notre deuxième mi-temps. En première, nous étions bien organisés, nous avons eu plusieurs bonnes occasions mais la finition n’était pas top. En seconde période, on a trop reculé même si on n'a pas trop subi, à part sur l'action du but. On n'aurait dû faire mieux avec le ballon. Les changements? Après deux matchs où nous n’étions pas performants, c’était important de changer des choses. La réaction a été là avec les joueurs qui ont commencé et ceux qui sont entrés. La bataille est ouverte entre tous les joueurs. Ils doivent gagner leur place à l'entraînement pour les quatre matchs qui nous restent."

Myron Boadu

"Ca reste un jeune joueur. Il a montré déjà dans son pays qu’il pouvait marquer beaucoup de buts. Il va très vite. Il sait être placé au bon endroit. C’est quelqu’un qui garde le sourire dans n’importe quelle situation. Ses axes de progression? Il doit devenir plus gagnant, réagir plus vite quand il rate une occasion. Il a beaucoup progressé. Il doit être plus dur dans les duels. Mais à son âge, en Europe, ça reste un grand talent. C'est un joueur qui travaille pour l’équipe, il ne pense pas seulement à lui."

Le calendrier difficile

"On n'y pense pas. On a pris 4 points sur 6 dans les matchs qu'on nous promettait les plus difficiles contre Paris. Dans le championnat de France, et c'est ce qui le rend si intéressant, il n'y a pas un match plus facile qu'un autre. Ce n'est jamais évident d'affronter une équipe qui lutte pour le maintien. Les quatre prochaines semaines vont être passionnantes."