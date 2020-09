L'entraîneur de l'AS Monaco Niko Kovac "très fier" de ses joueurs après la victoire à neuf contre onze face à Strasbourg

Niko Kovac (entraîneur de l'AS Monaco)

"Les jeunes qui sont rentrés à neuf contre onze ont fait du très bon boulot. Chapeau (en français)! Nous avons commis des erreurs mais nous devons apprendre de cela, étape après étape nous apprenons, j’espère que nous allons grandir très vite. On se bat jusqu’à la fin, c’est dur de jouer contre nous, de ce point de vue là je suis très fier de mes joueurs. Notre banc était très jeune, c’était une situation très spéciale, je ne sais pas si j’ai déjà eu l’occasion de me retrouver à neuf contre onze. C’était comme si je disais aux jeunes, c’est la tempête, à vous de nager dans l’océan! Or, ils s’en sont très bien sortis sous la pression. Ben Yedder ? C’est un buteur fantastique, et je pense que la stratégie était bonne de lui apporter du soutien avec Volland et Jovetic. Kevin (Volland) a réussi deux passes décisives, c’est très positif".

Thierry Laurey (entraîneur de strasbourg)

"Monaco a bien défendu et nous, on n’a pas été suffisamment patients. On a démarré le match complètement à l’envers et on est approximatifs sur le marquage. Ce n’est pas possible de prendre un but comme ça juste avant la mi-temps ! En début de match, on est étouffés, on perd le ballon, on est défaillants techniquement sur les 15 premières minutes et Monaco a les joueurs pour faire la différence. Même à onze contre neuf, on n’a pas fait les meilleurs choix, on ne s’est pas créé d’occasions franches, c’est embêtant. Sinon Monaco possède de très bons joueurs, j’ai du respect pour cette équipe."