L'entraîneur de l'AS Monaco Niko Kovac confirme que la prolongation de contrat de Sofiane Diop est proche

Avant d'affronter les Merlus, auteurs d'un nul (1-1) à Saint-Etienne en ouverture, Niko Kovac s'est présenté au traditionnel point presse d'avant match, ce jeudi.

L'entraîneur monégasque en a profité pour confirmer que les discussions sont en très bonne voie pour la prolongation de contrat de Sofiane Diop. Lié à l'ASM jusqu'en 2023, le milieu offensif de 21 ans devrait étendre son contrat jusqu'en 2026.

" Je suis très heureux quand un jeune joueur de talent prolonge son contrat. Il resterait ici pendant cinq ans. Son développement est très positif et nous sommes tous satisfaits de lui. Je me souviens de son parcours. Il a été en prêt à Sochaux, il est revenu et s'est entraîné avec l'équipe 2. Il a fait du super boulot. Bien sûr, il a besoin de progresser défensivement. C'est comme quand tu conduis une voiture, tu ne conduis pas dans une seule direction et il faut aussi regarder derrière."

Le Croate s'est également prononcé sur le rôle qu'il compte donner au natif de Tours cette saison.

" Il a eu une petite blessure à la cheville à la fin de la préparation, mais il a fait un très bon retour. Il a été très en vue sur ses premiers matchs. S’il continue dans cette voie, il deviendra un grand joueur. Il est capable de jouer ailier droit, dix ou ailier gauche. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, il y aura de la rotation cette saison. J'aime ça et c'est le cas chaque jour dans les grands clubs. Vous l'avez vu à Lille la saison dernière, qui était pour moi un très bon exemple. Il faut trouver le juste équilibre entre les titularisations et les matchs débutés sur le banc. Sofiane commencera des matchs et d'autres non. Tout le monde a besoin d'être impliqué."

Biancone à Troyes

En parallèle de ce point presse, l'ASM a annoncé le départ de Giulian Biancone. Le latéral de 21 ans a été transféré à Troyes où il a signé un contrat de cinq ans en faveur du promu en L1.

Formé au club, le natif de Fréjus avait été prêté au Cercle Bruges, club satellite de l'ASM, lors des deux dernières saisons.

La transaction est estimée à 2,5 millions d'euros plus un pourcentage à la revente.