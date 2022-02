L'entraîneur de l'AS Monaco estime que le choc contre Lyon "est important mais pas décisif" pour la suite

L'importance de la rencontre

"C’est un match très important contre une belle équipe avec beaucoup de qualités. De bons joueurs sont arrivés au mercato. Mais ce n’est pas un match décisif car il y en a encore 15 après ça. Beaucoup de choses peuvent changer. C’est important pour le moment de laisser grandir les joueurs dans le jeu, dans les automatismes. Quand on parle seulement du résultat, on ne peut pas se développer. Je veux qu’on soit concentré sur le jeu, sur nous et nos qualités. C'est comme ça que les résultats viennent."

Un onze qui se dessine ?

"Pas pour le moment car il y a plusieurs joueurs importants qui ne sont pas là. On a eu des joueurs absents, malades. Je dois donc m’adapter avec les joueurs à disposition pour mettre en place le jeu qu’on veut jouer."

Le mercato

"Naturellement, je suis content d’avoir gardé tout le monde. L'effectif n’est pas incroyablement dense mais je suis satisfait. Je ne suis pas un entraîneur qui est souvent mécontent parce que je veux développer les joueurs et travailler avec ceux qui sont là."

Les ingrédients à mettre pour battre Lyon

"Il faudra croire en nous, en nos qualités. C’est un autre défi, plus grand que ceux qu'on a relevés jusqu'à présent. On joue de mieux en mieux. C’est un test très intéressant pour les joueurs, on va faire le maximum. Je suis très content de ce que donnent les joueurs à l'entraînement. Je vois beaucoup de joie et d'enthousiasme".