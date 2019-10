Lecomte, Silva et Aguilar au contact des plus jeunes

Baby Shark, doo doo doo doo doo doo. » Sur le terrain omnisports du centre de loisirs Prince Albert II, dominant l’immensité bleue, des enceintes surpuissantes crachent le refrain entêtant de cette comptine pour enfants pesant 3 milliards de vues sur Youtube. On s’attend alors à voir débouler un requin factice pour accompagner la chorégraphie des 95 écoliers de la Principauté, âgés de 5 à 11 ans. Erreur d’appréciation. C’est un éléphant, alias Bouba, la mascotte officielle de l’AS Monaco, qui fend la haie d’honneur. Marqué à la culotte par trois joueurs de l’effectif du Rocher, Ruben Aguilar, Adrien Silva et Benjamin Lecomte.

Ce mercredi, plutôt que de rentrer à la maison après l’entraînement collectif et les soins du matin, les trois footballeurs ont fait un crochet par La Turbie pour donner une heure de leur temps à la jeune génération, pour certains déjà supporters du club asémiste. « D’habitude, ces rencontres ont lieu dans les écoles. On a voulu innover avec cette opération au centre aéré qui s’inscrit dans le dispositif Esprit Sport, en partenariat avec l’Éducation nationale », souffle Hélène d’Aumale, responsable opérationnel d’AS Monacœur.

Un cadeau du club

Titulaire dans les cages de l’ASM, Benjamin Lecomte s’est naturellement porté volontaire pour l’atelier penalty, arrêtant ou laissant (volontairement) passer quelques frappes bien senties des plus jeunes. De l’autre côté, Ruben Aguilar taquine le ballon rond dans une confrontation engagée à cinq contre cinq. Tandis que le dernier, Adrien Silva, se prête au jeu des questions-réponses. « Qu’est-ce que tu veux faire après ta carrière de joueur ? », lance un enfant. « Pourquoi pas directeur sportif ou entraîneur ? », lui répond le joueur. Benjamin Lecomte n’a pas échappé à la question piège digne d’un journaliste sportif. « C’est quoi la solution pour gagner ? » Réponse du portier monégasque : « Si je l’avais, je ferais en sorte qu’on gagne tous les matchs. Il faut que tout le monde soit bon car on est onze sur un terrain. Un sport individuel ne m’aurait pas plu. » En aparté, la nouvelle recrue, papa de deux enfants, se confie sur cet instant privilégié : « J’adore ces moments d’échanges. On leur donne du temps et eux des sourires et de l’amour. Tout est transparent, sincère et honnête avec eux. Et puis, il faut fidéliser les supporters. J’espère que ça donnera l’envie à certains de venir nous encourager les week-ends. » Petit cadeau du club : tout ce beau monde est invité ce dimanche soir au Louis-II pour donner de la voix contre Rennes.