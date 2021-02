Le vice-président directeur général de l'AS Monaco Oleg Petrov fixe l'objectif principal pour la fin de saison

Oleg, quel match…

C’est un résultat exceptionnel. L’équipe était bien préparée, très organisée et soudée. Niko Kovac a fait un travail remarquable. Paris a des grands joueurs, c’est très difficile de les battre, et on l’a fait deux fois.

C’est la plus belle victoire depuis votre arrivée (en février 2019)?

Je pense oui. Il y en a eu d’autres mais celle-là est peut-être encore plus belle parce qu’elle survient dans une saison où tout va bien. Quand c’est compliqué, comme lors des deux dernières saisons, c’est sans doute un peu plus dur de savourer.

Ce que fait Niko Kovac cette saison dépasse vos espérances?

En le faisant venir, on savait tout ce qu’il pouvait nous apporter. Les résultats prouvent qu’on ne s’est pas trompé car Niko Kovac s’est très vite adapté au club. Il a fait progresser l’équipe et lui a donné beaucoup de confiance. On est très content.

Le titre, vous y pensez?

C’est un objectif sur le long terme car comme vous le savez Dmitri Rybolovlev (le président, NDLR) a beaucoup d’ambitions pour l’AS Monaco. Mais cette année, l’objectif principal est de se qualifier pour la Ligue Europa. Bien sûr qu’on sera très très heureux si on décroche la Ligue des Champions. L’équipe est jeune et en progression. Tout le monde travaille bien. Il faut rester prudent car nous sommes encore en reconstruction.