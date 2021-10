Le vice-président directeur général de l'AS Monaco Oleg Petrov auditionné à l’Assemblée nationale

Après Jean-Michel Aulas (Lyon), Bernard Caiazzo (Saint-Etienne) ou encore Pablo Longoria (Marseille), Oleg Petrov a lui aussi été entendu à l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission parlementaire menée depuis début juin sur le financement du sport et les droits audiovisuels sportifs, dont le rapporteur est le député azuréen Cédric Roussel.

Oleg Petrov a ainsi répondu jeudi matin en français à une dizaine de questions sur différentes thématiques: le développement de l’ASM et la vision de son propriétaire Dmitri Rybolovlev, la situation avec les diffuseurs actuels de la L1 ou encore les principaux axes de progrès pour les saisons à venir.

La mission, composée de 12 députés, a auditionné ces dernières semaines de nombreux dirigeants et acteurs du football français dans le but d'éclaircir les raisons du fiasco Mediapro et d'en tirer les bonnes leçons pour poursuivre le développement du sport hexagonal.

Elle doit prochainement rendre ses conclusions.