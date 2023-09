Le vice-président de l'AS Monaco Juan Sartori élu à l'ECA

A l’occasion de sa 30e assemblée générale, l’ECA a procédé à plusieurs élections au sein de son conseil d’administration pour le nouveau cycle 2023-2027.

Juan Sartori a été élu représentant de la subdivision 1 qui rassemble les clubs des six premiers pays à l'indice UEFA.

Fondée en 2008, l’Association Européenne des Clubs (ECA) compte 339 clubs issus de 55 fédérations et a pour principaux objectifs de sauvegarder et promouvoir les intérêts des clubs européens et du football, contribuer au développement des compétitions ou encore favoriser les échanges.