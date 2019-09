L’ensemble des buts a également été remplacé, et la piste d’athlétisme complètement rénovée.

Jean-François Piccini, au nom du FCB, a remercié le maire et la municipalité pour cette nouvelle infrastructure et autres réalisations en centre-ville, avant de poursuivre: "La pelouse permettra non seulement aux associations sportives de la ville d’évoluer dans des conditions optimales, mais aussi aux scolaires et aux nombreux usagers du complexe sportif du Devens d’en être les utilisateurs privilégiés... Notre club est le plus grand utilisateur du stade. De l’école de foot aux vétérans sans oublier les féminines, ce ne sont pas moins de 400 licenciés et 22 équipes qui évolueront sur cette Rolls des pelouses synthétiques."

Le maire Gérard Spinelli, Jean-François Piccini et Leonardo Jardim ont alors procédé à la coupure du ruban aux côtés des personnalités et des jeunes joueurs du FCB.

Les équipes U12/U13 ont ensuite joué le match après le coup d’envoi par Antonio Vieira, entraîneur adjoint de l’AS Monaco.

Pour clore la manifestation, l’assemblée a levé le verre de l’amitié dans une ambiance sportive et conviviale.