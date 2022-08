Le sponsor de l’AS Monaco eToro sera aussi sur les maillots en coupe d’Europe

Dans un communiqué, le club princier a annoncé que "l’AS Monaco et eToro sont heureux d’étendre leur partenariat en Europe et de permettre à la plateforme globale d’investissement de rayonner dorénavant sur la face avant du maillot du club de la Principauté en coupe d’Europe".

"Notre partenaire privilégié"

D’abord visible sur la manche du maillot de l’AS Monaco Esports lors de la saison 2020-2021, eToro avait déjà renforcé son engagement en devenant partenaire principal et en s’affichant sur la face avant du maillot du club à la Diagonale.

Le directeur général de l’AS Monaco, Jean-Emmanuel de Witt, s’en félicite: "Nous sommes ravis de continuer à approfondir nos liens avec eToro, une entreprise innovante et audacieuse, qui, comme l’AS Monaco, n’a de cesse de s’aventurer sur de nouveaux terrains. En intensifiant ce partenariat, eToro s’affirme plus que jamais comme notre partenaire privilégié et confirme l’attractivité croissante de l’AS Monaco. Le chemin parcouru depuis le début de notre aventure commune en 2020 est important et témoigne de notre excellente collaboration. Nous espérons continuer encore longtemps ainsi, en s’accompagnant l’un et l’autre dans notre développement, et avons hâte de vivre ensemble la saison excitante qui s’annonce."

Dans le même temps, l’AS Monaco et Triangle Intérim Solutions RH (société spécialisée dans le recrutement) ont annoncé la prolongation de leur partenariat - qui dure depuis 2013 - jusqu’en 2024.