Le prince Albert II ne boycottera pas la Coupe du monde au Qatar et voit la France aller loin

Allez-vous boycotter d’une quelconque manière la Coupe du Monde de football au Qatar ?

Ceux qui élèvent leurs voix pour appeler à des boycotts, nous aurions dû les entendre il y a quelques années quand le Qatar a été choisi. Maintenant que le choix a été fait, et sans revenir sur les conditions d’attribution, c’est un peu tard. Sur la question environnementale, l’énergie nécessaire pour construire et climatiser les stades, ce n’est pas rien évidemment. Ce n’est pas pour autant qu’il faut boycotter, je suis sûr que ce sera un très beau tournoi. On peut aussi se poser des questions sur le devenir des stades après la compétition. Peut-être que le Qatar va créer son propre championnat [sourire]. Je ne pourrai pas me rendre sur place car à cette époque de l’année j’ai des contraintes d’agenda qui sont assez importantes, mais je regarderai les matches. C’est la première fois que la Coupe du monde se joue en fin d’année. Au mois de juin et juillet, c’est plus facile. Mais je suivrai quand même la compétition de loin.



Un pronostic ?

Même si la France a un certain nombre de joueurs blessés, je pense qu’ils vont bien figurer. Je les vois bien aller jusqu’en demi-finale. La finale, c’est autre chose…