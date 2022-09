"Le potentiel pour faire mieux". Le directeur sportif Paul Mitchell fait un premier bilan du début de saison de l'AS Monaco

Comment évaluez-vous le début de saison de l’ASM?

Avec le coach, le directeur de la performance et toutes les autres composantes du club, on a tout analysé à partir de la pré-saison jusqu’au dernier match. On en est venu à la conclusion que nos débuts étaient entre ‘okay’et ‘solides’, principalement parce qu’on a probablement hérité du calendrier le plus difficile de L1. Bien sûr, on a eu des matchs délicats mais on a aussi dû faire face, comme d’autres clubs à certaines décisions arbitrales litigieuses.

On n’a pas encore vraiment vu le style de jeu très offensif promis cet été.

Le manque de régularité dans les résultats et dans le jeu ternit un peu notre début de saison. On est tous conscient que ce groupe a le potentiel pour faire beaucoup mieux. Notre identité de jeu, on l’a vue sur certaines séquences contre Strasbourg ou récemment contre le Stade de Reims. On a montré toutes nos qualités contre Paris. Mais entre-temps, on a aussi eu des périodes de moins bien comme la défaite en Ligue Europa (1-0 contre Ferencvaros) ou celle contre Troyes (revers 2-4) à la maison. Je vois la direction qu’on est en train de prendre dans le jeu, et c’est très positif. J’insiste mais notre réussite passera par plus de consistance et c’est ce que j’attends du groupe dans les prochaines semaines.

Parlons des recrues. Etes-vous satisfait de leur rendement?

Je dois admettre que toutes ne me donnent pas le même degré de satisfaction. Même sans jouer, Thomas Didillon a un impact très positif depuis son arrivée. Il a amené son professionnalisme, une vraie énergie et je crois que c’est très bénéfique pour Alex Nübel et pour le jeune Yann Liénard qui a énormément progressé ces dernières semaines. Breel Embolo a été très bon, très efficace. ll s’est adapté de façon fulgurante à la physicalité et aux exigences du football français. Mo Camara est rapidement devenu un joueur très important de notre équipe. Tout le monde a été surpris par son leadership et sa capacité à 22 ans à s’adapter à notre style de jeu et même à dicter le tempo du match. Malang Sarr a réalisé des prestations très solides, montré de belles qualités, à un poste où il était important que Chrislain Matsima parte en prêt pour s’aguerrir et obtenir des minutes de jeu. On est excité de voir jusqu’où son voyage avec nous peut le mener. Takumi Minamino est celui qui a le plus de mal à s'intégrer pour le moment. Il faut être patient. J'espère que son but contre Reims en amènera plein d'autres.

Comment expliquer ses difficultés ?

C’est paradoxal car il est le joueur le plus âgé de cette liste. Il a besoin d’un peu plus de temps pour s’intégrer à l’exigence tactique et la physicalité de la L1 et de notre jeu. Il doit s’acclimater mentalement et physiquement. Il a besoin de rythme. On sait que c’est un bon joueur. Il a brillé à Salzbourg, a une grosse expérience en Ligue des Champions, vient de Liverpool où il a marqué des buts importants et Jürgen Klopp a toujours eu des mots très élogieux à son propos. On travaille à lui redonner ce relâchement qui manque actuellement à son jeu. Il a 27 ans, il arrive au pic de sa carrière, il n’y a aucun doute sur ses capacités.

"Vanderson? Difficile de ne pas être distrait"

À l’inverse, Vanderson semble moins bien après six premiers mois impressionnants.

Ses performances ont pu faire oublier qu’il est encore un jeune homme (21 ans). De très gros clubs aimeraient s’attacher ses services. Quand un joueur performe comme Vandi l’a fait après seulement six mois en Europe, on reçoit des appels. C’est sans doute difficile de ne pas être distrait. C’est un super joueur qui aura assurément une grande carrière. Au même titre qu’on doit aider un joueur de 27 ans comme Taki dans son acclimatation, on doit aider un joueur de 21 ans comme Vandi à rester concentré, à améliorer tout ce qui peut l’être.

Axel Disasi a été sollicité par le PSG mais lui n'a pas eu l'air d'être perturbé!

C'est très difficile d'évoluer dans le football aujourd'hui parce qu'il y a tellement de bruits, de rumeurs que les joueurs ne semblent jamais avoir la possibilité de respirer. Axel a grandi petit à petit en tant que joueur et en tant qu'homme. Il est plus mature. On le voit à sa façon de s'exprimer en interview. A son arrivée, il était très irrégulier. Les critiques étaient selon moi trop sévères. Aujourd'hui, il culmine à un très haut niveau de performance. Je dirais que Vanderson est dans ce même processus d'apprentissage.