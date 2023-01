"Le plus dur est devant nous", la réaction de Didier Digard après son premier match victorieux sur le banc de l'OGC Nice

"C’est maintenant le problème, c’est irréaliste, le plus dur est devant nous. Pourquoi ? Après six, c’est sept (rires). On a bénéficié du travail de Lucien (Favre), il faut lui rendre hommage. Tout nous a souri, c’est cruel pour lui. On a trouvé les bons mots mais il faut rester à sa place. Les joueurs ont tout bien fait, ils ont appliqué tout ce qu’on a demandé, les transitions ont été impressionnantes, techniquement, ils ont été très calmes, ils ont toujours voulu faire mal à l’adversaire. C’est leur victoire."

Boudaoui ? Il n’a rien, on menait 2-0, on rejoue dans quatre jours. C’est un élément essentiel, il sort d’une petite maladie. J’ai un groupe compétitif, je ne voulais pas prendre de risques avec un joueur aussi important. Le contenu de ma causerie a été basé sur le plaisir. On va perdre des matchs, il n’y a rien de pire que de perdre sans prendre du plaisir.

Cela ne me fait pas peur de commencer aussi bien. Je n’ai pas peur, je fais ce que j’aime avec un groupe exceptionnel. C’est mon stade, intérieurement, il y avait beaucoup d’émotions. J’ai 100% de victoire, il faudrait que ça s’arrête là (rires). Rapidement, je me suis tourné vers le match contre Reims. Je ne pense pas à moi. Les joueurs ont montré des choses, j’accepterai pas qu’ils en fassent moins. Je ne crois qu’au travail, je ne suis pas superstitieux. Je n’avais pas de pression avant le match.

Delort ? Ce n’est pas compliqué à gérer, je ne l’ai pas senti touché. On a besoin du public, c’est normal qu’il s’exprime. Il s’est donné à 100%, il a marqué et fait marquer.”