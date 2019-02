Le petit Français

C’est un champion d’Europe atypique qui a rejoint l’AS Monaco en toute fin de mercato. Vainqueur de l’Euro 2016 avec le Portugal, Adrien Silva, 29 ans, a la particularité de très bien connaître Leonardo Jardim depuis leur collaboration au Sporting CP (2013-2014) mais surtout d’avoir vu le jour... en France.

Né le 15 mars 1989 à Angoulême d’un père lusitanien et d’une mère française, l’actuel milieu de terrain de l’ASM a grandi à Blanquefort, en Gironde. Sur place, il se passionne pour le football avec son grand frère, Jérémy. Les deux frangins rentrent d’ailleurs au centre de formation des Girondins de Bordeaux où ils côtoient un certain Mathieu Valbuena. « Nos pères jouaient dans la même équipe, se rappelle Adrien Silva dans les colonnes du Parisien en 2015. Mon grand frère, Mathieu, et moi étions licenciés aux Girondins de Bordeaux. J’ai pu...