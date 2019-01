Le onze de l'AS Monaco contre le Canet-en-Roussillon

Pour cette rencontre disputée sur un terrain dur et face au 8e de la poule Occitanie de National 3, Thierry Henry, qui a emmené un groupe rajeuni et se passe de huit éléments (Subasic, Benaglio, Glik, Henrichs, Tielemans, Aït Benasser, Golovin et B. Badiashile), a décidé de titulariser Naldo.

Le défenseur international brésilien de 36 ans, arrivé cette semaine en provenance de Schalke 04, va donc disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs.

En revanche, Rony Lopes, de retour dans le groupe pour ce voyage dans les Pyrénées-Orientales, n'a pas été aligné d'entrée par Thierry Henry.

L'attaquant portugais, auteur de 15 buts en L1 la saison passée, n'a plus joué depuis la défaite face à Marseille au Louis-II, le 2 décembre (2-3).

Pour rappel, Radamel Falcao, rentré en Colombie après le décès de son père dans la nuit de jeudi à vendredi, est forfait.

De leur côté, Sidibé, Raggi, Touré, Pierre-Gabriel, Aholou, Ndoram, Traoré, Chadli, Mboula, Jovetic, Geubbels et Pellegri sont blessés.

Le onze monégasque

Badiashile, Biancone, Naldo, Jemerson (cap.), Barreca, Pelé, Serrano, Faivre, Sylla, Diop, Grandsir.

Remplaçants: Sy, Massengo, Panzo, Navarro, Lopes, Thuram, Isidor.