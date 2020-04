Le Monégasque Tiémoué Bakayoko s'engage contre le Coronavirus

C'est chose faite puisque le joueur a souhaité s'engager via la fondation de France afin de faire des pour aider l'APHP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) et l'Institut Pasteur.

Originaire de Paris, "Baka" est très attentif à la situation en Ile-de-France où vit la majorité de ses proches.

La Fondation de France est un organisme privé qui date de 1969 et qui encourage et transforme les envies d'agir à caractères philanthropique en actions d'intérêt général utiles et durables.

"C'est un devoir, je dirais même plus un honneur pour moi de participer à l'effort national face à ce virus, cette épidémie. Et je veux appeler d'autres personnalités du monde du football et plus à partager, à contribuer à cet honneur", a notamment détaillé le garçon de 25 ans.

