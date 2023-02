Le milieu de terrain Aleksandr Golovin prolonge son contrat de deux saisons avec l'AS Monaco

Acheté au CSKA Moscou en 2018 pour environ 30 millions d'euros, à la sortie d’une Coupe du monde réussie, l'international russe de 26 ans (45 capes, 5 buts) est désormais lié au club princier jusqu’en 2026. Il avait déjà allongé son bail d’une année en mars 2020.

Devenu un cadre qui ne se blesse plus, "Golo" compile 6 buts et 7 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Sous le maillot rouge et blanc, il a joué un total de 166 matchs pour 23 réalisations et 32 passes décisives.

"Je suis très heureux de poursuivre mon aventure avec l’AS Monaco et je remercie le club de cette marque de confiance, a commenté le milieu offensif, dans un communiqué. Cette opportunité qui m’est offerte de pouvoir m’inscrire dans la durée et de poursuivre ma progression ici représente une grande satisfaction. L’équipe effectue, cette année encore, un bon parcours en championnat. Je suis très motivé à l’idée de continuer à l’aider afin de terminer la saison le plus haut possible et d’atteindre nos objectifs."

"Aleksandr est un cadre du groupe, dont il est l’un des joueurs les plus expérimentés, souligne Paul Mitchell, le directeur sportif de l'ASM. Cette prolongation témoigne d’une volonté de conserver les joueurs performants pour nous aider à atteindre nos objectifs. Son travail et sa progression ces deux dernières saisons, notamment sur le plan athlétique, en font un atout majeur du club. Nous sommes heureux qu’il poursuive l’aventure sur le long terme avec l’AS Monaco et sommes certains qu’il sera un élément important pour le sprint final de la saison."