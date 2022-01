Le milieu de l'AS Monaco Eliot Matazo prolonge son contrat jusqu’en 2026

Depuis la saison passée et l’arrivée de Niko Kovac, le natif de Woluwe-Saint-Lambert, international Espoirs dans son pays, a pris du galon. A 19 ans, il joue de plus en plus sous le maillot à la Diagonale et se veut l’un des jeunes les plus prometteurs de l’effectif.

Alors qu’il avait participé à 14 matchs la saison passée (6 titularisations), il compte déjà 18 rencontres lors de l’exercice en cours (10 titularisations).

Il parvient à s’exprimer malgré la concurrence de Youssouf Fofana et Jean Lucas au milieu de terrain.

"Je remercie le club qui me témoigne une nouvelle fois sa confiance, s’est réjoui Matazo, dans un communiqué. Depuis mon arrivée à l’Academy en 2018, j’ai eu l’opportunité de m’affirmer et de progresser au sein du centre de formation de l’AS Monaco, reconnu pour avoir formé tant de grands joueurs. Voilà maintenant deux saisons que j’évolue au sein du groupe professionnel. J’y suis attaché et je compte bien continuer à m’impliquer pleinement pour gravir de nouveaux échelons sous le maillot rouge et blanc."

"Eliot a prouvé depuis ses débuts à l’échelon professionnel qu’il a les aptitudes nécessaires pour le haut niveau en affichant des compétences techniques et athlétiques mais aussi un excellent état d’esprit, a exposé le directeur sportif monégasque Paul Mitchell. Dans notre stratégie sportive, développer les talents formés par notre Academy et les amener vers l’équipe première, l’une des plus jeunes d’Europe, est un objectif pour lequel nous nous employons au quotidien. Nous sommes ravis qu’Eliot puisse continuer à franchir les étapes sous les couleurs de l’AS Monaco."