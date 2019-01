Le mercato, les jeunes, le retour de Rony Lopes... Ce qu’il faut retenir de la conf' de presse de Thierry Henry

La victoire en Coupe de France et la semaine qui arrive (Rennes et OM)

"La manière n’était pas extraordinaire mais en Coupe ce n’est pas évident. C’était plus difficile, bizarrement, à onze contre dix mais on est passé. On prépare le match de Rennes d’une meilleure manière ainsi. On va disputer trois compétitions différentes en une semaine, on va donc jouer tous les trois jours et il faut gérer ça car c’est une reprise. Il va y avoir des changements pour Rennes et monter crescendo car on va monter dans le dur très vite. Il faut arriver le mieux possible contre Marseille, dimanche. C’est pour ça que l’on a fait une mini-préparation au retour de la trêve."

Rony Lopes enfin de retour

"Je suis content du retour de Rony Lopes même si ce n’est pas évident de rentrer dans ce genre de match, d'ailleurs il a fait un long échauffement. Il surtout géré son retour, il n’avait pas joué depuis le mois de septembre. J’espérais qu’il n’allait pas se faire mal sur chaque accélération. Il faut qu’il revienne et qu’il reste."

La Coupe de la Ligue, vrai objectif ?

"Si on veut aller en Europe, la Coupe de la Ligue est le chemin le plus rapide, oui mais vous savez où on en est en championnat. Rennes est bien en ce moment, on est en difficulté à la maison aussi donc il ne faut pas tout oublier."

Les jeunes

"J’ai beaucoup de joueurs très jeunes et je ne dois pas l’oublier quand il enchaîne les matches, notamment quand beaucoup évoluent aussi en équipe de France de jeunes, ça fait beaucoup pour eux. Ils ont besoin de se reposer mentalement et physiquement. Surtout mentalement car on oublie souvent la tête quand on parle de repos."

Julien Stéphan

"Julien Stephan nouvel entraîneur de Rennes? Oui c’est un clin d’œil de l’affronter alors qu’il aurait pu nous rejoindre pour être dans le staff technique. Cela montre qu’il a des capacités car depuis qu'il est en charge de l'équipe, les résultats sont là."

Le mercato

"Oui, Kamano est un joueur intéressant. Il appartient à Bordeaux et voilà. J’ai vu beaucoup de noms circuler sur Monaco, les gens appellent, se proposent. Kamano connaît la Ligue 1 mais c’est un joueur de Bordeaux encore une fois. Quand à Cesc Fabregas, il est en fin de contrat en juillet et il peut voyager et sonder tout le monde depuis le 1er janvier. Il a eu une standing ovation à Cheslea, il est libre, si ça se fait en juillet, c’est bien, avant, aussi. Il y a des discussions, on verra bien mais on est en train de parler de Cesc Fabregas. N’importe quelle équipe au monde serait content de l’avoir. Si je l'ai vu récemment? Je lui parle tous les trois jours depuis 2007, et ça n’a pas changé".