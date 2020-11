Le médecin de Diego Maradona inculpé pour homicide involontaire

La police a perquisitionné dimanche le cabinet et le domicile de Leopoldo Luque à la recherche d'éléments sur une éventuelle négligence professionnelle, selon des images diffusées par la télévision et des sources judiciaires citées par l'agence argentine.

Quelques heures après la mort de Diego Maradona, son avocat et ami Matias Morla a dénoncé jeudi le fait "que l'ambulance a[vait] mis plus d'une demi-heure pour arriver à la maison où il se trouvait".

Il a prévenu qu'il irait "jusqu'au bout" des procédures possibles pour identifier d'éventuelles fautes. Mais ni lui ni aucun membre de la famille n'a encore déposé plainte, a déclaré à l'AFP une source judiciaire.

Une enquête a bien été ouverte mais "parce qu'il s'agit d'une personne décédée chez elle et que personne n'a signé son certificat de décès. Cela ne signifie pas qu'il y a des soupçons d'irrégularités", a-t-on indiqué de même source, sous couvert d'anonymat.

Le champion du monde de 1986 est décédé mercredi à 60 ans des suites "d'un oedème pulmonaire aigu secondaire et d'une insuffisance cardiaque chronique exacerbée". Il se trouvait chez lui à Tigre, localité à 30 km au nord de Buenos Aires, où il résidait depuis le 11 novembre, après être sorti d'une clinique où il avait été opéré six jours plus tôt d'un hématome à la tête.