Le match, les buts, la stat'... Ce qu'il faut retenir de la victoire de l'AS Monaco face au Stade Rennais

Le match

Pendant combien de temps le duo Ben Yedder-Slimani portera-t-il l’AS Monaco?

Car même en s’appuyant sur le meilleur buteur (Ben Yedder, 8 buts) et le meilleur passeur (Slimani, 7 offrandes) du championnat, Monaco a dû s’employer jusque dans les dernières secondes pour arracher une victoire contre une équipe de Rennes amoindrie (3-2).

Ce dimanche, le sauveur s’appelle Wissam Ben Yedder et son but - magique - de la 93e minute change forcément la lecture du match.

Avec les deux buts encore encaissés contre Rennes, la défense monégasque affiche 21 buts concédés en 10 matches cette saison. Personne n’a fait pire, naturellement.

le film

But, 1-0, 3’: centre côté gauche de Slimani au second poteau pour Ben Yedder qui allume Salin du droit.

5’: balle perdue par Adrien Silva, Hunou récupère, élimine facilement Glik mais bute sur Lecomte.

But, 1-1, 12’: Maouassa récupère le ballon côté gauche, le latéral accélère, passe en revue Aguilar, Fabregas et Glik et trompe Lecomte à ras de terre du gauche.

39’: contre éclair emmené par Aguilar qui sert Ben Yedder. Ce dernier trouve Slimani de volée mais la tête de l’Algérien est captée par Salin.

But, 1-2, 48’: coup-franc excentré de Grenier, Gil Dias s’emmêle les pinceaux en ratant à la fois son intervention et son dégagement, le ballon atterrit par magie sur Hunou qui marque de la tête.

But, 2-2, 57’: relance ratée de Rennes que Fabregas intercepte, l’Espagnol lance rapidement Slimani dans la profondeur, l’Algérien efface Salin et marque dans le but vide.

83’: contre de Ben Yedder qui lance Balde dans la profondeur, Salin sort aux fraises et percute son défenseur. Le Sénégalais marque… mais la VAR annule le but pour une main de l’ancien de la Lazio.

But, 3-2, 90+3’: dans un dernier rush, Bakayoko allong sur Keita Balde, le Sénégalais prend le meilleur dans les airs et trouve Ben Yedder qui allume Salin d’une reprise du gauche.