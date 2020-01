Le match, les buts, la stat... Ce qu'il faut retenir de la défaite de l'AS Monaco contre le PSG

le match

La marche était trop haute. Trois jours après l’immense prestation du Parc des Princes (3-3), les Monégasques n’avaient plus assez d’essence dans le moteur pour en remettre une deuxième couche et face à un PSG bien plus appliqué, la note finale est corsée: 4-1 pour les champions de France.

Sans doute vexés par les critiques qui ont accompagné leur prestation dominicale, les Franciliens ont haussé leur niveau de jeu au Louis-II et les Monégasques n’ont jamais pu suivre le rythme.

D’autant que Robert Moreno avait pris le risque de reconduire le même onze de départ pour la troisième fois de suite. Et pour certains - Cesc Fabregas le premier - il semble difficile de jouer tous les trois jours, surtout ce genre de rencontre.

Amoché, Monaco a baissé le curseur dans beaucoup de secteurs: l’intensité, les duels, la précision des passes et des contrôles. Mais la différence de niveau s’est surtout observée dans le pressing, moins efficient, de la part du bloc équipe.

les buts

23': Di Maria lance Mbappe de l’extérieur dans le dos de Maripan, l’ancien Monégasque trompe Lecomte d’une frappe croisée du droit (0-1).

45+2': Kurzawa récupère un long ballon côté gauche et prend le meilleur sur Gelson Martins, le gaucher arrive dans la surface et est effleuré "très légèrement" par Glik. Neymar transforme le penalty (0-2).

73': Verratti trouve Sarabia dans le dos de la défense monégasque, l’Espagnol ajuste Lecomte d’une volée du droit (0-3).

87': coup-franc d’Adrien Silva côté droit, Navas rate sa sortie et Bakayoko reprend du genou dans le but vide (1-3).

90+2': récupération parisienne, Neymar lance Mbappé côté gauche. L’ex-monégasque trompe Lecomte d’une frappe croisée du gauche (1-4).

la stat

5. L’AS Monaco n’avait plus perdu depuis 5 matchs en Ligue 1. La dernière défaite c’était à Bordeaux, le 24 novembre (2-1).