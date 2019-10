Le match, les buts en vidéo, la stat... Ce qu'il faut retenir de la qualification de l'AS Monaco aux dépens de l'OM (2-1)

Le match

Il y avait une revanche à prendre après la défaite 3-4 de la 5e journée et elle a été prise sans reproduire les mêmes erreurs et en ayant fait tourner un effectif plus équilibré qu’on pouvait le croire.

En championnat, les Monégasques aussi avaient mené rapidement 2-0, mais ils s’étaient fait reprendre avant la pause, puis dépasser en deuxième période. Une défaite qui avait provoqué une sacrée secousse sur le Rocher, et ravivé les vieux démons de la saison précédente.

Après un premier acte parfaitement maîtrisé, où les hommes de Leonardo Jardim menaient 2-0 grâce aux premiers buts en Principauté d'Augustin (25') et Aguilar (40'), l'AS Monaco s'est fait peur en fin de match, certes.

Lecomte a transformé un centre de Payet, qui semblait se diriger en sortie de but, en réduction du score (2-1), à la 78' minute.

Dans le dernier quart d'heure, les Olympiens ont eu des balles de 2-2, notamment par Kamara et Radojnic.

L'entraîneur Villas-Boas a été averti, furieux de ne pas voir l'arbitre Mickaël Lesage siffler un penalty en faveur de son équipe.

Mais au courage, les joueurs du Rocher ont réussi à tenir bon et à assurer l'essentiel: la qualification en huitième de finale.

Seule ombre au tableau de la soirée, la blessure de Fabregas, qui a dû quitter la pelouse dès la 14e minute, vraisemblablement touché à la cuisse.