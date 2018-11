Le match, les buts en vidéo, la stat: ce qu'il faut retenir de la défaite de Monaco contre le PSG

Le match

Retour en fanfare pour Cavani ! Un triplé de l'Uruguayen, forfait lors des deux précédentes rencontres de L1, a lancé Paris vers un 13e succès d'affilée depuis le début du championnat. "El Matador" a repris un tir de Neymar (5e) puis converti deux passes du jeune Moussa Diaby (12e, 54e) --les deux premiers buts ont été validés après l'assistance vidéo--, avant que Neymar (64e) ne convertisse un penalty obtenu par Kylian Mbappé.

Les Monégasques ont tenté de réagir par Radamel Falcao (10e, 17e), Jordi Mboula (26e) ou encore Wilson Isidor (56e), sans réussite. Et le score aurait pu être plus lourd: l'arbitre a annulé des buts de Julian Draxler (45e+3) et Mbappé (78e), et le gardien monégasque Diego Benaglio a brillé devant Mbappé (36e), Christopher Nkunku (39e) et Diaby (40e, 45e+1).

Pour les deux clubs, touchés par les embarrassantes révélations des Football Leaks, l'affiche du dimanche soir n'a rien changé: Paris reste l'intouchable leader du championnat et Monaco l'inquiétant avant-dernier.

Déjà privé de 15 joueurs entre blessures et suspensions, Thierry Henry a dû remplacer en cours de match Nacer Chadli puis son successeur, Mboula, sorti sur civière.

Les buts en vidéo

E. Cavani (4'): 0-1