Le match, les buts en vidéo, la stat... Ce qu'il faut retenir de la défaite de l'AS Monaco à Lyon (3-0)

Le match

Monaco a sombré dans le Rhône, 3-0. Les supporters s'y étaient préparés. Gagner difficilement à Caen et à Amiens, ne fait pas de vous un épouvantail redouté en déplacement, et encore moins quand on est 19e de L1.

En face, il y avait Lyon. Le nouveau troisième s'était qualifié plus tôt dans la semaine pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, quand, dans le même temps, Monaco bouclait par une défaite contre Dortmund un parcours européen catastrophique. Deux ans que ça dure.

La bande à Génesio, portée par un Aouar des grands soirs s'est clairement amusée sur sa pelouse. Il y avait quelque chose de gênant à voir un écart aussi grand.

Triste, même, parce que Monaco a montré son pire visage. Alors qu'on imaginait Henry avoir enfin trouvé un groupe soudé, solidaire et déterminé, positionné dans un 4-1-4-1 minimaliste mais terre à terre compte tenu de la situation… tout a volé en éclats.

Dès la 7e minute, Aouar ouvrait le score, à la demi-heure Fékir doublait la mise et il s'en était fallu d'un rien pour que l'ASM ne rentre pas avec un 3-0 au vestiaire.

De retour, et comme si la situation n'était pas assez déprimante, Golovin, l'un des moins pire hier a plongé son équipe dans le noir en s'essuyant les crampons sur le mollet de Fékir. M.Turpin avec l'aide de la VAR envoyait le Russe au vestiaire.

A 11 contre 10, Mendy enfonçait le clou de la tête (60', 3-0). A l'heure de jeu tout était terminé. En vrai, ça n'avait jamais vraiment commencé.