Le match, le film, le chiffre... Ce qu'il faut retenir du match nul de l'AS Monaco contre Montpellier

Le match

On peut donc jouer plus d’une heure à onze contre dix, avoir le ballon plus de 80% du temps, finir un match avec Ben Yedder, Gelson, Jovetic, Pellegri, Geubbels et Fabregas, dans un improbable schéma en 4-1-5, et ne pas parvenir à le remporter.

Pire, Monaco a failli perdre ce qui est devenu une rencontre de handball dès la 19e minute, avec l’expulsion de Savanier pour un pied haut dans le buste de Florentino Luis, préféré à Fabregas devant la défense.

Profitant d’une erreur de Sidibé, qui a hésité entre le contrôle et la passe, ce qui n’est jamais une bonne idée, Mavididi s’en est allé battre Lecomte au prix d’une belle course vers l’avant.

Ce n’était pas mérité pour Montpellier qui n’avait rien à proposer d’autre que son courage et son abnégation face à une équipe monégasque, certes, peu inspirée dans les trente derniers mètres.

Le film

12’: Laborde prend le meilleur sur Matsima et frappe en force. Lecomte s’interpose en deux temps.

18’: frappe de Tchouaméni contrée par Cozza. Ça passe juste à côté du poteau d’Omlin.

46’: déviation subtile de Jovetic pour Diop qui déclenche une demi-volée détournée magnifiquement par Omlin.

51’ (0-1): Sidibé se rate, Mavididi en profite, résiste au retour de Matsima et trompe Lecomte d’une bonne frappe du droit à ras de terre.

70’ (1-1): Gelson provoque Souquet qui le fauche dans la surface. Ben Yedder transforme le penalty en force.

76’: Jovetic tente sa chance de loin. Omlin détourne sur sa ligne

Le chiffre

80%. L’AS Monaco a affiché plus de 80% de possession contre Montpellier, soit le total le plus élevé de ces 15 dernières saisons en Ligue 1. Une domination stérile.