Le match, la ligue 1, Volland... Ce qu'il faut retenir de la conférence presse de Niko Kovac avant le match de Monaco à Lyon

Le déplacement à Lyon

Lyon est une grande équipe en France, mais aussi en Europe. Elle vient de faire une demi-finale de la Ligue des champions. Ce sera un match compliqué, mais c’est qu’on aime quand on fait ce métier. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Il n’y a pas de raison de changer de système. Les joueurs comprennent de mieux en mieux ce qu’on veut mettre en place.

Kévin Volland

Ce n’est pas évident de changer de pays, de culture et de championnat. Il découvre une nouvelle langue. Sa famille le rejoint, ça va lui être bénéfique. Lors du dernier match, il a joué sur un côté mais à l’intérieur. Les attentes sont élevées, c’est normal, mais je suis sûr qu’il va montrer toutes ses qualités lors du prochain match.

Stevan Jovetic

C’est un top player, la grande classe. Il a eu de nombreuses blessures. On fait attention à lui. Je suis très heureux de son comportement. On veut l’amener à son meilleur niveau. C’est un buteur, qui nous apporte à chaque fois qu’il entre en jeu. Il va beaucoup nous apporter.

La Ligue 1

Je ne comprends pas pourquoi ça joue aussi défensif, alors que les joueurs français ont des qualités exceptionnelles. Je ne peux pas l’expliquer. Ce n’est pas un hasard si la France exporte autant de bons joueurs à l’étranger. Si les équipes jouaient différent, il y aurait plus de buts, de spectacle. Mais chaque entraîneur est responsable de son équipe, je m’occupe de la mienne. On a une bonne possession, mais on se doit se créer plus d’occasions.