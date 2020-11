Le jour où Diego Maradona a failli signer à l'Olympique de Marseille

Diego Maradona a été proche de fouler les pelouses de Ligue 1 et de faire du Vélodrome son jardin. Ce n'est pas un mythe, l'Argentin l'a lui-même confirmé à France Football en octobre dernier dans un numéro anniversaire qui lui était consacré.

Les négociations débutent en 1989, la star est alors âgée de 29 ans et évolue depuis cinq saisons au Napoli. Là-bas, il est un dieu vivant. Dans son pays aussi. Il est entré dans la légende trois ans plus tôt en remportant la Coupe du monde 86.

Alors au sommet de son art, Maradona a des envies de départ, et dispose même un bon de sortie.

"Le président Ferlaino m'avait dit que, si on décrochait la Coupe d'Europe (la Coupe de l'UEFA remportée face au VfB Stuttgart, ndlr), il me laisserait partir", confie "El Pibe de Oro" à France Football.

Ces informations arrivent aux oreilles du directeur sportif marseillais de l'époque Michel Hidalgo et de son président Bernard Tapie.

"C’est simple, on cherchait 'le' joueur qui allait faire passer un palier à l’OM. Et à cette époque, 'le' joueur, c’est Maradona. On savait qu’il n’était plus heureux à 100% avec son club", témoigne en 2007 dans les colonnes de So Foot l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, décédé le 26 mars dernier.

"Tapie est parti au quart de tour, m’a expliqué que ce n’était pas une question d’argent et m’a proposé de prendre son avion privé pour aller rencontrer Maradona chez lui à Naples. Sur un avion de ligne, on se serait fait repérer tout de suite."

Hidalgo est mandaté par le boss marseillais pour convaincre la star argentine.

Maradona le reçoit chez lui. Le dirigeant olympien lui propose de doubler son salaire et lui parle de cette villa avec "piscine et palmiers" dans laquelle il pourrait couler des jours heureux à Cassis. Le joueur n'est pas insensible à ses arguments.

"Ce soir-là, Maradona, dans sa tête, il était à Marseille. Mais il savait que ça serait très difficile. Il m’a dit qu’il faudrait tordre le coup au président du Napoli, Ferlaino, en faisant le geste avec sa main", assure Michel Hidalgo.

Quand la star argentine remercie le président des Ciel et Blanc en lui faisant ses adieux, il réalise que ce dernier ne le laissera pas partir.

"À ce moment-là, il a commencé à faire l'idiot, comme s'il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière", regrette le grand Diego.

Le président napolitain Corrado Ferlaino, qui selon Bernard Tapie lui avait donné son accord écrit, réclame 80 millions de francs pour le transfert de la star. Une somme totalement disproportionnée pour l'époque. Même pour s'offrir un génie.

Des rumeurs murmurent aussi que l'influente mafia locale a mis son veto sur le départ de l'Argentin.

Diego Armando Maradona restera finalement deux saisons supplémentaires avec les Partenopei.