Le joueur de l'AS Monaco Aleksandr Golovin testé positif à la Covid-19

La Covid-19 s'est invitée dans le sprint final. L'AS Monaco, encore engagée dans la course au podium et qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France, a vu six de ses joueurs attraper le virus en l'espace d'une grosse semaine.

Après Diatta, Matsima, Millot, Matazo et plus récemment Gelson Martins, c'est Aleksandr Golovin qui a été testé positif ce mardi, a-t-on appris.

Comme le Portugais, il a été placé à l'isolement et manquera la rencontre capitale pour la qualification en Ligue des Champions contre Lyon dimanche (21h).

Un coup dur supplémentaire après l'annonce du forfait de Jovetic, touché au mollet, et des doutes entourant Sofiane Diop, victime d'une entorse à la cheville contre l'OL mercredi dernier.