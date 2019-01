Le jeune international Espoirs Lyle Foster rejoint l'AS Monaco jusqu'en 2023

L'attaquant de 18 ans arrive en provenance des Orlando Pirates (D1 sud-africaine) et s'est engagé jusqu'en 2023 sur le Rocher.

Il évoluera avec l'équipe réserve (National 2) dans un premier temps.

Après avoir marqué l'histoire des Pirates, en devenant le plus jeune buteur du club en match officiel à 17 ans, 4 mois et 16 jours, il est décrit comme un futur crack dans son pays.

Dans son sillage, l'arrivée du défenseur central de Schalke 04, Naldo (36 ans), est imminente. Le Brésilien a passé sa visite médicale ce mercredi et devrait signer pour un an et demi dans les prochaines heures.

