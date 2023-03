"Le jeu a été très rude", réagit Philippe Clément à la victoire de l'AS Monaco à Ajaccio

Alors qu'ils n'avaient pris qu'un seul point lors des trois dernières journées de Ligue 1, les hommes de Philippe Clement se sont donc remis dans le sens de la marche et restent dans la course au podium.

"C'est une victoire logique sur l'ensemble du match. On a assuré l'essentiel même si on a été moins fluide que lors des matches précédents. Le jeu a été très rude. Avec le ballon, on a manqué de la confiance que nous avions lors des semaines précédentes. L'équipe a été bien organisée sans concéder d'occasions de but", a réagi Philippe Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco.

En attendant le match Reims-OM dimanche soir, l'ASM est en effet 4e, à deux longueurs de Marseille et à trois de Lens.