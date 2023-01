Le groupe Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, officiellement candidat au rachat de Manchester United

L'OGC Nice et Manchester United bientôt cousins? Selon les informations du Times, le groupe Ineos, propriétaire du club niçois, s'est porté officiellement candidat au rachat de Manchester United.

"Nous sommes officiellement inscrits dans le processus", a indiqué un porte-parole de Jim Ratcliffe, le boss d'Ineos.

Dès les premières rumeurs de la mise en vente du club anglais, le milliardaire britannique, fan autoproclamé de Manchester United, était cité en tête des candidats potentiels au rachat d'un club qui a perdu de sa superbe sur les terrains ces dernières saisons et qui est dépassé par Liverpool et Manchester City, en termes de titres remportés et aussi d'infrastructures, dont le stade.

Plus de 2,5 milliards de dollars

Ratcliffe, propriétaire du groupe de chimie Ineos qui contrôle le club français de Nice, a déjà déclaré son intérêt pour Manchester United, après avoir échoué à mettre la main sur Chelsea cédé en mai à un consortium américain pour 4,25 milliards de livres, un record.

Le club, coté à la bourse de New York, est estimé à 2,5 milliards de dollars en bourse, mais devrait être en mesure de générer une vente bien plus importante, après la récente transaction concernant Chelsea.