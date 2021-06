Le gardien du Bayern Munich Alexander Nübel prêté à l'AS Monaco

L'ASM tient sa première recrue de l'été. Positionnée depuis de longues semaines sur ce dossier, elle a trouvé un accord avec le Bayern Munich dans le cadre du prêt d'Alexander Nübel pour 24 mois.

Arrivé en Bavière à l'été 2020 après s'être révélé à Schalke 04, le gardien de 24 ans a passé sa visite médicale avec succès ce week-end en Principauté et va s'envoler avec le reste du groupe monégasque ce lundi pour le premier stage de présaison à Zell am See en Autriche.

Grand espoir allemand mais barré par la concurrence du géant Manuel Neuer à Munich, Nübel n'a participé qu'à quatre rencontres la saison dernière, dont deux de Ligue des Champions.

Il vient à Monaco pour obtenir du temps de jeu et de l'expérience, ce qu'il n'est pas assuré d'obtenir puisqu'il sera en concurrence avec le titulaire du poste Benjamin Lecomte.

"Je suis heureux de pouvoir franchir une nouvelle étape dans mon développement à l'AS Monaco. C'est important de jouer au plus haut niveau et Monaco m'offre aujourd'hui cette possibilité. Je tiens à remercier les dirigeants du Bayern Munich de me laisser cette chance. Mon grand objectif est de leur rendre à l'avenir la confiance qu'ils m'accordent", a-t-il déclaré sur le site du club bavarois.

Alexander Nübel est engagé jusqu'en 2025 avec Munich, qui se laisse le droit de le récupérer dès l'été prochain.