Le gardien de l'AS Monaco Benjamin Lecomte se rapproche de l'Espanyol Barcelone

Le joueur veut rejoindre le récent 14e du championnat espagnol et l'AS Monaco ne s'oppose pas à un départ, conscient que l'ancien Montpelliérain ne se contentera pas d'un rôle de doublure sur le Rocher, alors qu'Alexander Nübel, prêté pour deux saisons par le Bayern Munich, est assuré de repartir dans la peau du titulaire au poste.

Or Benjamin Lecomte, qui vient de vivre une année dans l'ombre de l'un des meilleurs gardiens du monde Jan Oblak à l'Atlético Madrid, où il n'a pas eu une seule minute de jeu, a des fourmis dans les gants et l'envie, à 31 ans, de prouver qu'il peut encore performer. A l'Espanyol, il viendrait remplacer le gardien Diego Lopez qui a fait ses adieux après six saisons au club.

Si l'option d’un prêt et celle d’un transfert sec sont sur la table depuis le début des négociations, c'est la première qui serait, selon nos informations, privilégiée à cette heure.

Le contrat de Benjamin Lecomte à l'AS Monaco court jusqu'en 2024.