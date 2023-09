Foot à 7: découvrez le programme du 5e Challenge Prince Rainier III qui débute ce lundi soir

Il existe depuis 1975. Le Challenge Prince Rainier III a été créé pour rappel à l’initiative personnel du Prince Rainier III, afin de mettre en œuvre un championnat de football destiné aux employés des entreprises de la Principauté. Le Prince Albert II a toujours témoigné son attachement à cette compétition, si précieuse dans le cœur de son père. Qu’à cela ne tienne, 48 ans plus tard, nous voilà partis pour une nouvelle saison ! Signe qu’il s’agit bel et bien d’une institution à Monaco. En atteste que chaque année, la finale se dispute au Stade Louis-II. Comme partout, ce challenge a connu des évolutions, qui vont avec le temps d’aujourd’hui.

Face à l’augmentation du nombre d’équipes, il a fallu dans un premier temps faire deux championnats de foot à 11, et même ajouter la Coupe Prince Albert II en foot à 7.

Le président Christian Michelis décrit ce challenge comme étant devenu « une institution au niveau du football amateur. »

Le foot à 7 est devenu roi

Le foot à 7 a même pris le pas sur le foot à 11 au cours de ces dernières années post-covid.

À une époque, il y avait 20 équipes. Mais maintenant, elles ne sont plus que 8 sur le foot à 11. Tandis que pour le foot à 7, c’est près de 37 équipes, rien que ça. Un changement clair qu’explique le président: "On le sentait venir honnêtement. C’était plus difficile de gérer les joueurs, il y avait des absences, et on voyait que les effectifs se réduisaient depuis des années. Le tissu économique a également changé avec la disparition des grandes entreprises, qui ont laissé place à de plus petites structures. Tout cela est donc naturel avec la pandémie qui a aussi eu son impact."

De ce fait, le règlement a été revu, n’autorisant désormais que les membres de l’entreprise à disputer la compétition, et non plus les personnes extérieures. Une chose est sûre, tout cela ne serait pas possible sans les 25 bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de toutes ces compétitions.

L’an dernier, l’AS Monaco FC a remporté la compétition. Photo DR.