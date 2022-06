Le FC Séville s'intéresse au défenseur de l'AS Monaco Benoît Badiashile

Le défenseur central de 21 ans, sous contrat avec l’ASM jusqu’en 2024, est toujours suivi par l’Atlético Madrid, Chelsea, Manchester United et Newcastle. Mais ce dernier, prêt à lâcher 45 millions d'euros en janvier dernier, doit composer avec le fair-play financier après le recrutement du Lillois Sven Botman, un autre gaucher acheté 40 millions d'euros. Un temps en lice pour accueillir le capitaine de l’équipe de France Espoirs, West Ham s’est retiré depuis l’achat du Rennais Nayef Aguerd contre 35 millions d'euros (bonus compris). Ces derniers jours, un nouveau candidat s’est déclaré. Il s’agit du FC Séville, 4e de Liga et qualifié pour la Ligue des champions.

Monaco veut 50 à 60 millions d'euros

Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé avec l’un de ces prétendants. Comme l’avait annoncé Paul Mitchell la semaine passée, le club princier sera exigeant. Le directeur sportif monégasque, en position de force après la vente de Tchouameni au Real Madrid (80 millions d'euros + 20 de bonus), fait logiquement monter les enchères. Il attend entre 50 et 60 millions d'euros pour Badiashile. Une somme élevée qui refroidit ses courtisans jusqu’à présent, puisque le natif de Limoges n’est pas international A et n’a joué que 6 matchs de C1. Son entourage a toujours indiqué qu’il ne partirait pas au clash avec son club formateur. Pour que son départ aboutisse, il faudra que toutes les parties s’y retrouvent. Badiashile n’ira pas n’importe où. Il entend avoir du temps de jeu et poursuivre sa progression. Retenu avec les Espoirs en juin pour les qualifications à l’Euro, le gaucher va reprendre l’entraînement de manière anticipée, avant le 4 juillet, date arrêtée en interne pour la reprise des internationaux.

Akliouche devrait rester

Autre jeune du groupe, Maghnes Akliouche ne devrait pas partir cet été. L’international français des moins de 20 ans, récent vainqueur du Tournoi de Toulon, compétition où il a brillé avec 4 buts et 3 passes, a repoussé les offres de prêts venues d’Espagne et d’Allemagne. Il se sent capable de s’imposer dans son club formateur. Le milieu offensif de 20 ans a disputé ses premières minutes en pro la saison dernières (9 matchs et 1 passe toutes compétitions confondues). Le Hertha Berlin et le Werder Brême, qui fait son retour en Bundesliga, ont été attentifs à sa situation. La Real Sociedad, Cadix et Gérone, promu en Liga, avaient également coché son nom.