Le directeur adjoint de l'AS Monaco Nicolas Holveck assure n'avoir "aucun contact" avec Rennes malgré les rumeurs

Contacté par nos soins, le DG adjoint de l’ASM en charge de la partie administrative du secteur sportif (contrats, négociations) mais aussi du développement de l’Academy, a avoué être surpris par cette nouvelle.

"Je sors d’une réunion mensuelle où je suis responsable d’un projet pour l’Academy. J’ai lu et j’ai entendu qu’on parlait de moi à Rennes, mais en ce qui me concerne, je n’ai eu aucun contact avec les dirigeants ou les actionnaires de Rennes", assure le principal intéressé arrivé au club en 2014 après avoir occupé le poste de vice-président et DG de Nancy.

"C’est flatteur, mais je suis à l’AS Monaco"

"On a parlé de moi à Bordeaux il y a un an alors que je n’avais pas de contact avec eux, à Saint-Etienne cet été aussi, et même à Lille je crois récemment... C’est flatteur, mais je suis à l’AS Monaco", a ainsi martelé Nicolas Holveck qui a vu l’arrivée l’an dernier d’un nouveau DG adjoint: Viacheslav Ivanov.

Le Russe est en charge lui de l’administratif, hors secteur sportif.

Par ailleurs, selon nos informations, l’ASM est décidée à recruter un directeur sportif d’ici la fin de saison.