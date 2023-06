"Le coeur lourd": Philippe Clement réagit après son éviction de l'AS Monaco

"C’est avec un cœur lourd que je dois vous annoncer que mon aventure avec l’AS Monaco se termine désormais. Ce fut un honneur d’être l’entraîneur de ce merveilleux club et je suis très fier de la contribution que j’ai apportée au développement du club et de ses joueurs. Atteindre une troisième place lors de la saison 2021-2022 après une incroyable série de neuf victoires a été un véritable moment fort pour moi. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le club, tous mes collègues et les fans pour le soutien et les merveilleux moments que nous avons passés ensemble", a écrit le technicien de 49 ans.

Loin du communiqué très succinct réservé à Niko Kovac lors de son éviction en janvier 2022, le club a de son côté tenu à remercier "Philippe et son staff pour leur investissement sans faille depuis le premier jour et leur souhaite le meilleur pour l’avenir."

"C’est une décision difficile à prendre car Philippe a donné le meilleur de lui-même et s’est toujours comporté de façon professionnelle", a déclaré Paul Mitchell, un directeur sportif qui aura limogé trois entraîneurs en trois ans (Moreno, Kovac et donc Clement).